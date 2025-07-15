Британская компания увеличила добычу золота в Азербайджане

Компания Anglo Asian Mining plc, добывающая золото, медь и серебро в Азербайджане и зарегистрированная на лондонской бирже AIM, обнародовала операционные и производственные результаты за второй квартал (Q2) и первое полугодие (H1) 2025 года, сообщает во вторник Day.Az.

Как говорится в отчете компании, за второй квартал 2025 года было произведено 8 293 унции в золотом эквиваленте (GEO), что значительно выше показателя за аналогичный период прошлого года (2 707 GEO).

Во втором квартале добыча составила:

медь - 654 тонны (Q2 2024: 46 тонн);

золото - 6 086 унций (Q2 2024: 2 438 унций);

серебро - 32 033 унции (Q2 2024: 6 341 унция).

Общее производство за первое полугодие 2025 года составило 16 378 унций в золотом эквиваленте (H1 2024: 5 270 GEO), в том числе:

медь - 1 188 тонн (H1 2024: 100 тонн);

золото - 12 115 унций (H1 2024: 4 704 унции);

серебро - 62 354 унции (H1 2024: 12 746 унций).

Ключевые события H1 2025:

В мае началась добыча на месторождении Гилар, где за квартал добыто 106 510 тонн руды с содержанием 1,23 г/т золота и 0,84% меди.

На месторождении Демирли продолжаются подготовительные работы для начала добычи.

Продажи золотых слитков в первом полугодии составили 9 781 унцию по средней цене $3 077 за унцию (H1 2024: 6 000 унций по $2 174).

Компания сохранила положительный денежный поток в размере $1,8 млн за полугодие, сократив чистый долг с $14,8 млн на конец декабря 2024 года до $13 млн на 30 июня 2025 года.

Денежный поток во втором квартале включал капитальные затраты на Демирли в размере $3,8 млн.

Запасы на конец июня оценены в $7 млн (31 марта 2025 года - $7,1 млн).