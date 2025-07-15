Назван объем работ, проведенных за 8 месяцев в Карабахе

На освобожденных от оккупации территориях за прошедшие 8 месяцев построен международный аэропорт, проложено 16 автомобильных дорог.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом на региональной конференции в Агдаме сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Э.Гусейнов проинформировал участников мероприятия о том, что построены 16 дорог протяженностью 593,7 км, 1 железная дорога протяженностью 47,1 км, международный аэропорт, 8 подстанций, 4 водохранилища, 6 водоканалов и магистральная газовая линия.

Отметим, что сегодня в отеле "Aghdam City Hotel", расположенном в освобожденном от оккупации городе Агдам, прошла региональная конференция на тему "Конституция и суверенитет: основа правового государства".