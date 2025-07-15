Национальная разведывательная организация (MIT), Генеральная прокуратура Стамбула и управление полиции Стамбула провели очередную операцию против террористической организации FETÖ.

Как передает Day.Az, в ходе операций, проведенных в 9 провинциях, было задержано 26 человек.

В рамках расследования, проводимого в 60 провинциях в связи с финансовыми источниками FETÖ, было принято решение об аресте в отношении 371 подозреваемого.