https://news.day.az/world/1767792.html Спецоперация в Стамбуле против FETÖ, есть задержанные Национальная разведывательная организация (MIT), Генеральная прокуратура Стамбула и управление полиции Стамбула провели очередную операцию против террористической организации FETÖ. Как передает Day.Az, в ходе операций, проведенных в 9 провинциях, было задержано 26 человек.
Спецоперация в Стамбуле против FETÖ, есть задержанные
Национальная разведывательная организация (MIT), Генеральная прокуратура Стамбула и управление полиции Стамбула провели очередную операцию против террористической организации FETÖ.
Как передает Day.Az, в ходе операций, проведенных в 9 провинциях, было задержано 26 человек.
В рамках расследования, проводимого в 60 провинциях в связи с финансовыми источниками FETÖ, было принято решение об аресте в отношении 371 подозреваемого.
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