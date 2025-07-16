Пашинян пообещал освободить резиденцию католикоса, как Армению от Саргсяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил кампанию против Армянской Церкви с революцией 2018 года.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Ереване.

"Освободим резиденцию католикоса так же, как освободили Армению от Сержа Саргсяна", - сказал он.

При этом он не согласился с термином "нападки", отметив, что делает это "не против, а ради самой же Церкви".

Премьер Армении утверждает, что "Армянская Апостольская церковь для него и его семьи - святыня".

Отметим, что ранее Пашинян раскрыл цель национализации "Электрических сетей Армении".