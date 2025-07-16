https://news.day.az/economy/1768135.html Список подключаемых к порталу "Электронное правительство" систем расширен Расширен список информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство". Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим. Согласно постановлению, в этот список добавлена информационная система "Национальные пространственные данные".
Список подключаемых к порталу "Электронное правительство" систем расширен
Расширен список информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство".
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим.
Согласно постановлению, в этот список добавлена информационная система "Национальные пространственные данные".
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