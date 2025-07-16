Список подключаемых к порталу "Электронное правительство" систем расширен

Расширен список информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство".

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим.

Согласно постановлению, в этот список добавлена информационная система "Национальные пространственные данные".