Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаевой

16 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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