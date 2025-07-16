https://news.day.az/officialchronicle/1768071.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаевой 16 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаевой
16 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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