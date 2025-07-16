https://news.day.az/society/1768098.html До скольких градусов прогреется температура воды на пляжах? Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28 градусов тепла. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
До скольких градусов прогреется температура воды на пляжах?
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28 градусов тепла.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
На пляжах Азербайджана во второй половине дня усилится северо-западный ветер.
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