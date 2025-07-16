https://news.day.az/world/1768072.html Иран задержал нефтяной танкер в Оманском заливе Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива. Как передает Day.Az со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщили представители местных судебных органов.
Иран задержал нефтяной танкер в Оманском заливе
Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщили представители местных судебных органов.
"Судно было перехвачено после того, как юридические документы, связанные с его грузом, оказались неполными", - сказал представитель судебной системы в южной провинции Хормозган.
Сообщается, что семнадцать подозреваемых, включая капитана и экипаж иностранного танкера, были взяты под стражу.
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