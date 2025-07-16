Иран задержал нефтяной танкер в Оманском заливе

Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщили представители местных судебных органов.

"Судно было перехвачено после того, как юридические документы, связанные с его грузом, оказались неполными", - сказал представитель судебной системы в южной провинции Хормозган.

Сообщается, что семнадцать подозреваемых, включая капитана и экипаж иностранного танкера, были взяты под стражу.