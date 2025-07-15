В России начали проверку после заезда автомобилей с флагами Азербайджана

Сотрудники полиции организовали проверку возможных нарушений правил дорожного движения после видео с заездом автомобилей с флагами Азербайджана по улицам Саратова.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в управлении.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с заездом машин, к которым прикреплены флаги Азербайджана. 