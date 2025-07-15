https://news.day.az/world/1767969.html В России начали проверку после заезда автомобилей с флагами Азербайджана - ВИДЕО Сотрудники полиции организовали проверку возможных нарушений правил дорожного движения после видео с заездом автомобилей с флагами Азербайджана по улицам Саратова. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в управлении.
В России начали проверку после заезда автомобилей с флагами Азербайджана - ВИДЕО
Сотрудники полиции организовали проверку возможных нарушений правил дорожного движения после видео с заездом автомобилей с флагами Азербайджана по улицам Саратова.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в управлении.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с заездом машин, к которым прикреплены флаги Азербайджана.
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