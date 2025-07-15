Стрельба в Стамбуле

В стамбульском районе Кючюкчекмедже произошла перестрелка.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в результате инцидента были ранены 2 человека, на место происшествия направлено большое количество полицейских.