https://news.day.az/world/1767923.html Стрельба в Стамбуле - есть раненые В стамбульском районе Кючюкчекмедже произошла перестрелка. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что в результате инцидента были ранены 2 человека, на место происшествия направлено большое количество полицейских.
Стрельба в Стамбуле - есть раненые
В стамбульском районе Кючюкчекмедже произошла перестрелка.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что в результате инцидента были ранены 2 человека, на место происшествия направлено большое количество полицейских.
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