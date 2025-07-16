https://news.day.az/world/1768043.html В Армении хотят отнять здание сепаратистов в Ереване Власти Армении хотят отнять здание карабахских сепаратистов в Ереване. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, генеральная прокуратура Армении уже обратилась в суд с иском. Цель иска - признать недействительным право сепаратистов на собственность, зарегистрированное в марте 2017 года.
В Армении хотят отнять здание сепаратистов в Ереване
Власти Армении хотят отнять здание карабахских сепаратистов в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, генеральная прокуратура Армении уже обратилась в суд с иском.
Цель иска - признать недействительным право сепаратистов на собственность, зарегистрированное в марте 2017 года. Формально иск подан против Госкомитета кадастра недвижимости.
Еще в сентябре прошлого года спикер парламента Симонян намекал на выселение руководства сепаратистов из здания.
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