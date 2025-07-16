В Армении хотят отнять здание сепаратистов в Ереване

Власти Армении хотят отнять здание карабахских сепаратистов в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, генеральная прокуратура Армении уже обратилась в суд с иском.

Цель иска - признать недействительным право сепаратистов на собственность, зарегистрированное в марте 2017 года. Формально иск подан против Госкомитета кадастра недвижимости.

Еще в сентябре прошлого года спикер парламента Симонян намекал на выселение руководства сепаратистов из здания.