ВТО оценила рост мировой торговли товарами

Объем мировой торговли товарами увеличился в первом квартале 2025 года на 5,3% в годовом выражении, поскольку импорт в Северную Америку резко вырос в ожидании ввода повышенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

В поквартальном исчислении показатель повысился на 3,6%.

"Новые тарифы, объявленные Соединенными Штатами 2 апреля, в начале второго квартала, в целом были ожидаемыми, что позволило импортерам ускорить закупки, чтобы избежать уплаты повышенной пошлины", - отмечается в докладе.

Рост торговли в первом квартале оказался выше, чем ожидали в ВТО.

В Северной Америке был зафиксирован самый значительный рост импорта по сравнению с предыдущим кварталом - 13,4%. В Африке показатель повысился на 5,1%, в Южной и Центральной Америках, а также в странах Карибского бассейна - на 3,6%, на Ближнем Востоке - на 3%, в Европе - на 1,3%, в Азии - на 1,1%.

В СНГ (группа включает в себя ассоциированные государства и бывшие страны содружества) в первом квартале было зафиксировано снижение импорта на 0,5%.

Самый активный прирост экспорта отмечен на Ближнем Востоке (6,3%), за которым следуют Азия (5,6%), Южная Америка (3,2%), Африка (2,5%), Европа (1,9%) и Северная Америка (1,8%). В регионе СНГ было зарегистрировано сокращение экспорта на 1%.

По оценкам организации, во втором квартале рост продолжился, а во втором полугодии ожидается спад, в результате чего в 2025 году в целом объем мировой торговли товарами повысится всего на 0,1%.