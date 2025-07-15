15 июля - очень важный момент в истории Турции

15 июля - очень важный, поворотный момент в истории Турции.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на мероприятии, посвященном 15 июля - Дню демократии и национального единства Турции.

Б.Акгюн добавил, что Турция уже 9 лет борется с FETÖ.

"Мы будем продолжать бороться, пока террористическая организация FETÖ не будет полностью уничтожена", - сказал он.

Посол также напомнил о сильной поддержке, которую оказывает Турции братский Азербайджан.