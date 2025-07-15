https://news.day.az/politics/1767866.html 15 июля - очень важный момент в истории Турции - Бирол Акгюн 15 июля - очень важный, поворотный момент в истории Турции. Как передает Day.Az, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на мероприятии, посвященном 15 июля - Дню демократии и национального единства Турции. Б.Акгюн добавил, что Турция уже 9 лет борется с FETÖ.
15 июля - очень важный момент в истории Турции - Бирол Акгюн
15 июля - очень важный, поворотный момент в истории Турции.
Как передает Day.Az, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на мероприятии, посвященном 15 июля - Дню демократии и национального единства Турции.
Б.Акгюн добавил, что Турция уже 9 лет борется с FETÖ.
"Мы будем продолжать бороться, пока террористическая организация FETÖ не будет полностью уничтожена", - сказал он.
Посол также напомнил о сильной поддержке, которую оказывает Турции братский Азербайджан.
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