Renault представила бронированный кроссовер для Макрона

Компания Renault разработала новый автомобиль специально для президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроссовер получил бронирование и особую премиальную отделку интерьера с использованием дорогих и необычных для автопрома материалов.

Как передает Day.Az, подробностями о модели поделилась пресс-служба компании 14 июля.

Президентский кроссовер построен на базе гибридного Renault Rafale с 300-сильной силовой установкой и полным приводом. Бронированием автомобиля занималась фирма Centigon France. Из-за увеличившейся массы машины были внесены изменения в ходовую часть и подвеску. Кроссовер оснащен 20-дюймовыми дисками с шинами Michelin и полноуправляемым шасси.

В Renault утверждают, что перепроектировали заднюю часть салона, чтобы превратить автомобиль в мобильный офис. Дополнительно оптимизирована система климат-контроля, улучшена шумоизоляция и установлены доводчики задних дверей.

Заявлено, что проект стал результатом тесного сотрудничества Елисейского дворца, Renault и французских мастеров. Так, в интерьере применен пиренейский мрамор Noir Grand Antique, темный бук в отделке маркетри ручной работы, обивка кресел дорогой кожей и обитая алькантарой задняя центральная консоль.

Кузов Renault Rafale выкрашен в особый оттенок Bleu Présidence, который на солнце переливается цветами французского триколора. Установлены флагштоки, в отделке экстерьера применен декор с цветами национального флага.