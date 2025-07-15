В Азербайджане стартовал прием заявок на перевод студентов

Объявлен этап приема электронных заявлений на перевод студентов, обучающихся в вузах и средних специальных учебных заведениях, на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Отмечается, что прием электронных заявлений стартовал 15 июля 2025 года в 11:00 и завершится 22 июля в 18:00.

Студенты, желающие принять участие в процессе перевода, должны зарегистрироваться на сайте portal.edu.az, создать личный кабинет, затем войти в систему, заполнить электронную форму заявления и подтвердить ее.