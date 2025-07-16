Какой будет погода до конца недели?

Хотя до конца недели существенных изменений в погодных условиях на территории Азербайджана не ожидается, наблюдавшийся в последние дни юго-восточный ветер на Абшеронском полуострове сменится северным и северо-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, несмотря на постепенное повышение атмосферного давления, существенных изменений в температурном режиме не прогнозируется.

Отмечается, что, как и в предыдущие дни, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит от +35 до +38 градусов, местами до +40. В Нахчыванской Автономной Республике и низменных районах - от +36 до +39 градусов, местами до +41, а в горных районах - до +33 градусов.