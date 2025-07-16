Объявлено желтое предупреждение в связи с ветром

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой с вечера 16 июля до полудня 18 числа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на службу, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской Автономной Республике, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Сиазане, Шабране, Ширване, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Гяндже, Самухе, Нафталане, Геранбое, Гядабее, Дашкесане, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачине, Саатлы, Сабирабаде, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе и Мингячевире с перерывами будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.