На исландском полуострове началось извержение вулкана

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телерадиокомпания RUV.

Отмечается, что извержение началось в 3:59 часов. Местные власти привели в состояние готовности силы гражданской обороны. В пределах города Гриндвак риск извержения отсутствует.

До этого издание Los Angeles Times писало, что один из самых активных подводных вулканов мира - Axial Seamount - может извергнуться уже в 2025 году. Он расположен почти в километре под водой и примерно в 1100 км к северо-западу от Сан-Франциско.

Axial Seamount был открыт лишь в 1980-х и с тех пор извергался трижды - в 1998, 2011 и 2015 годах. Несмотря на активность, вулкан не представляет угрозы для прибрежных районов США: он извергает лаву плавно, без взрывов, как вулканы на Гавайях или в Исландии, и не вызывает цунами.