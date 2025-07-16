Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны

Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести лиц и заложников.

Согласно информации, останки пропавшего военнослужащего Керимова Мазахира Халыг оглу будут захоронены 18 июля на кладбище села Уста Джалилли Хачмазского района.