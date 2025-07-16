https://news.day.az/society/1768066.html

Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны

Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести лиц и заложников.