https://news.day.az/society/1768066.html Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести лиц и заложников.
Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны
Будут захоронены останки еще одного шехида Первой Карабахской войны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести лиц и заложников.
Согласно информации, останки пропавшего военнослужащего Керимова Мазахира Халыг оглу будут захоронены 18 июля на кладбище села Уста Джалилли Хачмазского района.
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