Самолет c сотнями пассажиров вернулся в аэропорт из-за странного запаха на борту

Борт с сотнями пассажиров вернулся в аэропорт вылета из-за необычного запаха в салоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Bild.

Самолет авиакомпании Lufthansa с 368 пассажирами на борту отправился из Франкфурта-на-Майне, Германия, в аэропорт Торонто, Канада. Однако после часа полета он развернулся в небе и совершил посадку в месте отправления.

Представитель авиаперевозчика сообщил изданию, что причиной отмены рейса стал необычный запах. При этом пострадавших среди пассажиров нет.

После приземления большинство туристов перебронировали билеты на другие рейсы, а некоторые вовсе отказались от полета. На данный момент техническое расследование продолжается, и причины странного аромата пока не установлены.