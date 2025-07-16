https://news.day.az/world/1768104.html Армения хочет выйти из ОДКБ Армения, вероятно, выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване. "Что касается вопроса о выходе или невыходе из ОДКБ.
Армения хочет выйти из ОДКБ
Армения, вероятно, выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.
"Что касается вопроса о выходе или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие", - сказал Пашинян.
Ранее Пашинян пообещал освободить резиденцию католикоса, как Армению от Саргсяна.
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