Армения хочет выйти из ОДКБ

Армения, вероятно, выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.

"Что касается вопроса о выходе или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян пообещал освободить резиденцию католикоса, как Армению от Саргсяна.