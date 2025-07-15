https://news.day.az/society/1767821.html COVID-19 все еще существует - ВОЗ COVID-19 уже не так эффективен, как раньше, но все еще существует. Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос АПА, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
COVID-19 все еще существует - ВОЗ
COVID-19 уже не так эффективен, как раньше, но все еще существует.
Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос АПА, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Она отметила, что COVID будет присутствовать в нашей жизни и в будущем: "Поэтому необходимо быть осторожными и соблюдать защитные меры".
Ханде Харманджи заявила, что вирусы гриппа являются частью нашей жизни, и каждый год появляются рекомендации по вакцинации, особенно для людей старше 65 лет.
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