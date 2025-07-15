COVID-19 все еще существует

COVID-19 уже не так эффективен, как раньше, но все еще существует.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос АПА, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что COVID будет присутствовать в нашей жизни и в будущем: "Поэтому необходимо быть осторожными и соблюдать защитные меры".

Ханде Харманджи заявила, что вирусы гриппа являются частью нашей жизни, и каждый год появляются рекомендации по вакцинации, особенно для людей старше 65 лет.