Шесть азербайджанских борцов могут попасть в Dream Team

Шесть азербайджанских борцов греко-римского стиля претендуют на попадание в символическую сборную Dream Team в преддверии чемпионата мира, который состоится 13-21 сентября в Загребе (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, перед главным стартом сезона Объединенный мир борьбы (UWW) проводит голосование на страницах в соцсетях, представив четырех кандидатов в каждом весе у "классиков".

Среди них четырехкратный чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг), чемпион мира Нихат Мамедли (60 кг), чемпион Европы Мурад Мамедов (63 кг), бронзовый призер Олимпиады Хасрат Джафаров (67 кг), чемпион мира Ульви Ганизаде (72 кг) и чемпион Европы Гурбан Гурбанов (82 кг).