112 лет со дня рождения народного артиста Мирзы Бабаева

Его любили все. Исполняя с вдохновением песни "Лиман", "Заплету цветы в твои волосы", "Далекий зеленый остров", "Не пришла", "Бабочка", "Зеферан", "Чай" и сотни других, он завораживал сердца и навсегда оставался в памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 112 лет со дня рождения народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", лауреата многих наград, одного из основоположников азербайджанской эстрады Мирзы Бабаева.

Каждый раз, размышляя о его творчестве, кажется, что слова и музыку исполненных им песен он писал сам. Неповторимый стиль исполнения завораживал слушателя. Его неповторимая манера исполнения - даже тихо прошептанные слова проникали в самую душу слушателя.

Листая страницы жизни Мирзы Бабаева, перед глазами встает незабываемая эпоха в истории нашей музыкальной культуры. Песни, созданные им в сотрудничестве с такими композиторами, как Тофик Кулиев, Эмин Сабитоглу, Рауф Гаджиев и другие, являются яркими жемчужинами музыкального наследия Азербайджана. В его репертуаре находилось место и для песен народов других стран.

Мирза Абдулджаббар оглы Бабаев родился 16 июля 1913 года в интеллигентной семье в Баку. В 1935-1940 годах он учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института имени М. Азизбекова. Начавшаяся Вторая мировая война полностью изменила его судьбу - он отправился на фронт, где проявил мужество в боях. Его большая любовь к музыке привела его в 1948 году в Азербайджанскую государственную консерваторию. Закончив обучение в 1953 году, талантливый певец овладел тонкостями вокального искусства и за короткое время покорил зрителей своим проникновенным голосом, прекрасной манерой исполнения, тонким музыкальным чувством и высоким сценическим мастерством.

Мирза Бабаев сыграл более чем в 30 кинофильмах. В разные годы он работал в эстрадном оркестре Комитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана, в Азербайджанской государственной академической филармонии и в Азербайджанском государственном концертном объединении. Выдающийся эстрадный певец, обладая высоким исполнительским мастерством, с успехом выступал в самых разных странах мира, пропагандируя музыкальное искусство Азербайджана, поднимая национальную эстрадную музыку на самые высокие вершины.

Как актер, Мирза Бабаев с большим профессионализмом исполнял разнообразные роли, а его неповторимый голос вписал золотые страницы в историю нашего кинематографа. Эпизодические роли в фильмах "Тени ползут", "Смуглянка", "Почему ты молчишь", "Кура неукротимая", "Дервиш взрывает Париж", "Не бойся, я с тобой", "Украли жениха" навсегда запечатлелись в памяти зрителя. Его уникальное исполнение придавало образам особую выразительность. В фильме О olmasın, bu olsun ("Не та, так эта") песни Мешади Ибада исполняет именно Мирза Бабаев.

Обладая энциклопедическими знаниями, Мирза Бабаев, безусловно, посвятил основную часть своей деятельности вокальному искусству. Обладая богатым и плодотворным творческим наследием, он выпустил три музыкальных диска в 1998-2002 годах, а в 1999 году дал сольный концерт во Дворце имени Гейдара Алиева.

Мирза Бабаев сыграл более чем в 30 кинофильмах. В разные годы он работал в эстрадном оркестре Комитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана, в Азербайджанской государственной академической филармонии и в Азербайджанском государственном концертном объединении. Выдающийся эстрадный певец, обладая высоким исполнительским мастерством, с успехом выступал в самых разных странах мира, пропагандируя музыкальное искусство Азербайджана, поднимая национальную эстрадную музыку на самые высокие вершины.

Как актер, Мирза Бабаев с большим профессионализмом исполнял разнообразные роли, а его неповторимый голос вписал золотые страницы в историю нашего кинематографа. Эпизодические роли в фильмах "Тени ползут", "Смуглянка", "Почему ты молчишь", "Кура неукротимая", "Дервиш взрывает Париж", "Не бойся, я с тобой", "Украли жениха" навсегда запечатлелись в памяти зрителя. Его уникальное исполнение придавало образам особую выразительность. В фильме О olmasın, bu olsun ("Не та, так эта") песни Мешади Ибада исполняет именно Мирза Бабаев.

Обладая энциклопедическими знаниями, Мирза Бабаев, безусловно, посвятил основную часть своей деятельности вокальному искусству. Обладая богатым и плодотворным творческим наследием, он выпустил три музыкальных диска в 1998-2002 годах, а в 1999 году дал сольный концерт во Дворце имени Гейдара Алиева.