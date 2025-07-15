Азербайджан увеличил инвестиции в Узбекистан

В первом квартале текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Узбекистан составил 16,683 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 1,326 миллиона долларов США или 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-марте 2024 года объем прямых инвестиций из Азербайджана в Узбекистан составил 15,357 миллиона долларов США.

В рассматриваемом периоде вложения в эту страну составили 5,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций, направленных за рубеж.

Отметим, что в первом квартале 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 1,518 миллиарда долларов США. Это на 10,456 миллиона долларов США или 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику в отчетном периоде, составил 315,116 миллиона долларов США, что на 15,335 миллиона долларов США или 4,6% меньше, чем в первом квартале 2024 года.