Трамп заявил, что очень недоволен Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме отметил, что очень недоволен Россией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной]", - заявил американский президент, пообещав, что США введут "очень жесткие" пошлины, если стороны украинского конфликта не заключат сделку относительно его урегулирования в течение 50 дней. По словам Трампа, размер пошлин, которые " можно назвать вторичными", составит "примерно 100%".

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