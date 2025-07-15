Баку и Будапешт укрепляют союз, основанный на общих ценностях и независимой политике.

Об этом в интервью Day.Az сказал руководитель Дома Азербайджана в Венгрии Ибрагим Сафарли.

По его словам, Азербайджан, переживающий самый могущественный период своей истории, признан как страна с высоким уровнем безопасности и экономическим потенциалом в регионе.

"С уверенностью можно отметить, что отношения между азербайджанским и венгерским народами, имеющие глубокие корни, сегодня благодаря решимости руководства обеих стран достигли наивысшего уровня дружбы и сотрудничества. Если взглянуть на недавнее прошлое, то можно отметить, что Венгрия - одна из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Эта страна решительно поддерживала территориальную целостность нашей Родины как в период оккупации Карабаха, так и во время 44-дневной Отечественной войны и после её завершения", - отметил Ибрагим Сафарли.

Он подчеркнул, что привлечение крупных венгерских компаний к процессу разминирования и восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях после восстановления территориальной целостности Азербайджана является свидетельством развития дружеских отношений и экономического сотрудничества между двумя странами.

"Недаром дружественная Венгрия взяла на себя восстановление села Солтанлы Джебраильского района, освобождённого от оккупации, и в последние месяцы венгерскими компаниями ведутся интенсивные работы в этом направлении. Будет вполне уместно сказать, что последний визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию ещё больше укрепил связи между двумя странами", - констатировал глава Дома Азербайджана.

Ибрагим Сафарли напомнил, что среди стран-членов Европейского Союза нет другой страны, столь же преданной своему историческому прошлому и традициям, как венгры.

"Ярким примером этого можно считать единство и решительность, проявленные венгерским народом и правительством в периоды давления со стороны ЕС с целью внедрения определённых законопроектов под предлогом либеральных ценностей. Хотя и Азербайджан, и Венгрия столкнулись с похожими проблемами с начала войны между Россией и Украиной, обе страны оказались в числе немногих стран, сумевших выстоять", - заключил руководитель Дома Азербайджана в Венгрии.