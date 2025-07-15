Азербайджан продемонстрировал национальные традиции на фестивале в Австралии

Азербайджан был представлен на Мультикультурном фестивале, проведенном в городе Брисбен Австралийского Союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Государственном комитете по работе с диаспорой сообщили, что на фестивале, организованном в средней школе, наряду с Азербайджаном, приняли участие Австралия, Египет, Индия, Афганистан, страны Африки, Филиппины, Вьетнам, Китай, Япония, Камбоджа, Республика Корея, Новая Зеландия и другие страны, оформив специальные стенды, отражающие их национальную культуру.

В рамках фестиваля были продемонстрированы танцы и игры различных народов, а также посредством фотостендов участникам была представлена информация о традициях и культурном наследии этих стран.

Азербайджанский стенд был организован вице-президентом Национальной ассоциации Азербайджана в Квинсленде Айтен Мамедовой и ее супругом Джоном Миллеттом. На стенде были выставлены национальные костюмы, сувениры и другие культурные образцы, отражающие историю, культуру, обычаи и кухню нашей страны.

Участники фестиваля проявили большой интерес к азербайджанскому стенду.