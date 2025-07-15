https://news.day.az/world/1767857.html В Армении предъявили обвинение экс-мэру Эчмиадзина Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее она была вызвана на допрос. 37-летняя Гаспарян, члены семьи которой во время ее почти 7-летнего пребывания в должности фигурировали в различных резонансных историях, в мае подала в отставку.
В Армении предъявили обвинение экс-мэру Эчмиадзина
Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее она была вызвана на допрос.
37-летняя Гаспарян, члены семьи которой во время ее почти 7-летнего пребывания в должности фигурировали в различных резонансных историях, в мае подала в отставку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре