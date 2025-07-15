В Армении предъявили обвинение экс-мэру Эчмиадзина

Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее она была вызвана на допрос.

37-летняя Гаспарян, члены семьи которой во время ее почти 7-летнего пребывания в должности фигурировали в различных резонансных историях, в мае подала в отставку.