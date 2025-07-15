Трамп решил обложить пошлинами один мексиканский товар
Вашингтон введет новый тариф на мексиканские томаты. Об этом со ссылкой на Министерство торговли США сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Страна недавно разорвала торговое соглашение с Мексикой, регулирующее импорт томатов, и готовится установить новый тариф в размере чуть более 17 процентов. Объявленный администрацией президента США Дональда Трампа тариф немного ниже почти 21-процентного сбора, который, по словам правительства, намеревались ввести в апреле.
"Мексика остается одним из наших главных союзников, но наши фермеры слишком долго страдали от несправедливой торговой практики, которая приводила к снижению цен на такие продукты, как помидоры. Сегодня этому придет конец", - пояснил в заявлении министра торговли Говард Лютник.
В правительстве Мексики налог в США назвали политизированным и "несправедливым". В совместном заявлении министерств сельского хозяйства и экономики страны отмечают, что доля рынка, завоеванная мексиканскими фермерами, выращивающими томаты, обусловлена "качеством продукции, а не какой-либо недобросовестной практикой". Производители из соседней страны заявили, что их продукцию не смогут заменить в ближайшее время, так как около двух третей спроса в США удовлетворяется за счет поставок из Мексики.
Ранее Трамп заявил, что очень недоволен Россией.
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