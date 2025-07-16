Экрем Имамоглу получил тюремный срок

Суд вынес приговор бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу. 

Как Day.Az передает со ссылкой на турецкие СМИ, Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

Он обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией PKK, коррупции и взяточничестве.

Ранее мы сообщали, что Имамоглу грозит тюремный срок.