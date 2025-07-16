https://news.day.az/world/1768112.html Экрем Имамоглу получил тюремный срок Суд вынес приговор бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу. Как Day.Az передает со ссылкой на турецкие СМИ, Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Он обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией PKK, коррупции и взяточничестве. Ранее мы сообщали, что Имамоглу грозит тюремный срок.
Экрем Имамоглу получил тюремный срок
Суд вынес приговор бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу.
Как Day.Az передает со ссылкой на турецкие СМИ, Имамоглу приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы.
Он обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией PKK, коррупции и взяточничестве.
Ранее мы сообщали, что Имамоглу грозит тюремный срок.
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