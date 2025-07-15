Ле Пен угрожает премьеру Франции вотумом недоверия

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пригрозила премьер-министру Франции Франсуа Байру вотумом недоверия, если он не внесет изменения в представленный им план снижения госрасходов.

Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в X.

"После семи лет катастрофической неэффективности управления [президент страны] Эмманюэль Макрон и Франсуа Байру не в состоянии добиться реальной экономии и предъявляют французам очередной счет: почти двадцать миллиардов евро в виде налогов и снижения выплат. <...> Если Байру не изменит свой подход, мы выдвинем вотум недоверия", - написала она.

Политик выразила сожаление в связи с тем, что в плане премьера не было упомянуто о возможности сокращения расходов на прием мигрантов или снижение взноса в бюджет ЕС, который в 2026 году должен вырасти на €6 млрд до €29,2 млрд. Также она раскритиковала правительство за отсутствие мер по снижению бюрократической нагрузки на больницы и недостаточные меры поддержки промышленных предприятий.

Ранее мы сообщали, что во Франции в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года. Кроме того, в 2026 году Франция поднимет налоги для наиболее обеспеченных граждан для сокращения бюджетного дефицита.