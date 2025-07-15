Словакия намерена открыть почетное консульство в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Словакии, об этом заявил новоназначенный посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в ходе встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Юрайом Бланаром.

Представительство Словакии в Баку под руководством нового посла Эльчина Гасымова сосредоточится на активной поддержке словацких компаний в установлении контактов и выходе на азербайджанский рынок.

"Азербайджан всё больше проявляет себя как перспективный деловой партнёр для Словакии. Помимо энергетики и оборонной промышленности, высокий интерес представляет также сфера информационных технологий и транспортных решений", - отметил посол Гасымов, добавив, что одной из его целей станет создание условий для открытия почётного консульства Словакии в экономически привлекательных регионах Азербайджана.

По словам нового посла, дальнейшее углубление словацко-азербайджанского политического диалога будет способствовать развитию экономических связей.

"Мы продолжим регулярные межведомственные консультации между министерствами иностранных дел, а также будем активно поддерживать расширение контактов и сотрудничества на уровне других ведомств", - подтвердил Эльчин Гасымов.

В свою очередь, глава МИД Бланар заявил, что в прошлом году двустороннее сотрудничество между Словакией и Азербайджаном значительно укрепилось, и во время визита премьер-министра Роберта Фицо в Баку отношения двух стран были выведены на уровень стратегического партнёрства.

"Таким образом мы подтвердили заинтересованность в продолжении диалога по ряду направлений", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что Словакия назначила нового посла в Азербайджане.