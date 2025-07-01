https://news.day.az/politics/1764641.html Словакия назначила посла в Азербайджане Эльчин Гасымов назначен послом Словакии в Азербайджане. Об этом Day.Az передает со ссылкой на TASR. Президент Словакии Петер Пеллегрини в Президентском дворце в Братиславе принял верительные грамоты у глав восьми дипломатических миссий из Европы, Африки и Азии. Сообщается, что Эльчин Гасымов - уроженец Кяльбаджарского района Азербайджана.
Словакия назначила посла в Азербайджане
Эльчин Гасымов назначен послом Словакии в Азербайджане.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на TASR.
Президент Словакии Петер Пеллегрини в Президентском дворце в Братиславе принял верительные грамоты у глав восьми дипломатических миссий из Европы, Африки и Азии.
Сообщается, что Эльчин Гасымов - уроженец Кяльбаджарского района Азербайджана.
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