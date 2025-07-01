Словакия назначила посла в Азербайджане

Эльчин Гасымов назначен послом Словакии в Азербайджане.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на TASR.

Президент Словакии Петер Пеллегрини в Президентском дворце в Братиславе принял верительные грамоты у глав восьми дипломатических миссий из Европы, Африки и Азии.

Сообщается, что Эльчин Гасымов - уроженец Кяльбаджарского района Азербайджана.