Фидан примет участие на неофициальной встрече по Кипру

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в "Неофициальной встрече по Кипру в расширенном формате", которая состоится 16-17 июля в Нью-Йорке, США, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел Турции, в данной встрече также примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, лидер администрации греко-киприотов Никос Христодулидис, министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис и министр по делам Европы, Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Доутти.

Турецкая сторона надеется, что в результате предстоящей встречи в Нью-Йорке удастся предпринять шаги, направленные на развитие культуры сотрудничества между двумя сторонами острова. Ожидается, что это будет способствовать формированию добрососедских отношений между двумя государствами на острове.

Министр Фидан ранее принимал участие в аналогичной встрече, которая проходила 17-18 марта в Женеве, Швейцария, в том же формате.