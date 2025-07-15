https://news.day.az/world/1767877.html Москву подтопило - ВИДЕО В частном секторе на севере Москвы произошло подтопление жилых домов, расположенных в частном секторе. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел на Дмитровском шоссе. В некоторых местах вода доходит до пояса. Сильнейшие ливни, сопровождаемые громом и молниями, продолжаются в российской столице.
Москву подтопило - ВИДЕО
В частном секторе на севере Москвы произошло подтопление жилых домов, расположенных в частном секторе.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел на Дмитровском шоссе. В некоторых местах вода доходит до пояса.
Сильнейшие ливни, сопровождаемые громом и молниями, продолжаются в российской столице.
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