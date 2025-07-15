Москву подтопило

В частном секторе на севере Москвы произошло подтопление жилых домов, расположенных в частном секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел на Дмитровском шоссе. В некоторых местах вода доходит до пояса.

Сильнейшие ливни, сопровождаемые громом и молниями, продолжаются в российской столице.