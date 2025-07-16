Пашинян указал на недееспособность трёхстороннего формата вице-премьеров с участием России

Трехсторонний формат вице-премьеров Армении, Азербайджана и России давно уже не функционирует.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

"Трехсторонний формат вице-премьеров Армении, Азербайджана и России давно уже не функционирует. И не функционирует по известным вам причинам, в том числе из-за разночтений существующих текстов и существующих практических проблем, и скажем прямо, существующего некоторого недоверия, такова реальность", - отметил Пашинян.