https://news.day.az/world/1768061.html Пашинян указал на недееспособность трёхстороннего формата вице-премьеров с участием России Трехсторонний формат вице-премьеров Армении, Азербайджана и России давно уже не функционирует. Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. "Трехсторонний формат вице-премьеров Армении, Азербайджана и России давно уже не функционирует.
Пашинян указал на недееспособность трёхстороннего формата вице-премьеров с участием России
Трехсторонний формат вице-премьеров Армении, Азербайджана и России давно уже не функционирует.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
"Трехсторонний формат вице-премьеров Армении, Азербайджана и России давно уже не функционирует. И не функционирует по известным вам причинам, в том числе из-за разночтений существующих текстов и существующих практических проблем, и скажем прямо, существующего некоторого недоверия, такова реальность", - отметил Пашинян.
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