https://news.day.az/society/1767881.html В Азербайджане начинается процесс перевода студентов С сегодняшнего дня начался электронный этап приема документов для перевода студентов, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях на 2025/2026 учебный год. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, прием электронных заявлений завершится 22 июля в 18:00.
В Азербайджане начинается процесс перевода студентов
С сегодняшнего дня начался электронный этап приема документов для перевода студентов, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях на 2025/2026 учебный год.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, прием электронных заявлений завершится 22 июля в 18:00.
Студентам, желающим принять участие в процессе перевода, необходимо зарегистрироваться на сайте portal.edu.az и создать "личный кабинет", затем войти в систему, заполнить и утвердить электронную форму заявления.
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