Число жертв наводнения в Техасе растет

Не менее 131 человека погибло в результате наводнения в штате Техас, разлив рек продолжится из-за проливных дождей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"По всему штату погиб 131 человек, - сказал он на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы, - Я также должен сообщить вам, что из-за погодных условий сегодня и завтра [разлив рек] продолжится, и ранее незатронутые районы столкнутся с трудностями". Ранее телеканал ABC News сообщил о 129 погибших.

Пропавшими без вести числятся 97 человек, добавил губернатор. Также Эббот объявил о созыве в конце июля чрезвычайной сессии законодательного собрания Техаса для расследования причин катастрофы и высокой смертности среди пострадавших от стихии. По словам главы штата, "недостаточное количество сирен, предупреждающих о наводнении, в округе Керр (эпицентре стихийного бедствия - прим. ТАСС) и нехватка персонала в Национальной метеорологической службе" вызвали беспокойство американской общественности.

В последний раз наводнение такого масштаба произошло в США в сентябре 2024 года, тогда из-за урагана из берегов вышли реки во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, погибли более 230 человек. Американские СМИ со ссылкой на очевидцев удара стихии в Техасе пишут, что они не получали предупреждений о надвигавшейся ЧС, в то же время в Белом доме заявляют, что Национальная метеорологическая служба своевременно предупредила об угрозе наводнения.