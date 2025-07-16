https://news.day.az/unusual/1768076.html В США очевидцы засняли эффектное грозовое облако - ВИДЕО Эффектное видео грозового облака (суперячейки) сняли жители Небраски в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Уникальное природное явление привлекло внимание метеорологов и пользователей соцсетей. Кадры с вращающимся облаком быстро разошлись в интернете.
В США очевидцы засняли эффектное грозовое облако - ВИДЕО
Эффектное видео грозового облака (суперячейки) сняли жители Небраски в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Уникальное природное явление привлекло внимание метеорологов и пользователей соцсетей.
Кадры с вращающимся облаком быстро разошлись в интернете. Специалисты отмечают, что подобные суперячейки часто сопровождаются градом, сильным ветром и даже торнадо.
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