В США очевидцы засняли эффектное грозовое облако

Эффектное видео грозового облака (суперячейки) сняли жители Небраски в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уникальное природное явление привлекло внимание метеорологов и пользователей соцсетей.

Кадры с вращающимся облаком быстро разошлись в интернете. Специалисты отмечают, что подобные суперячейки часто сопровождаются градом, сильным ветром и даже торнадо.