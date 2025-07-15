В Баку произошел пожар в частном доме

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Бинагади в Баку.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в двухэтажном мансардном доме общей площадью 780 кв.м. было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара выгорели второй этаж и мансардная часть частного дома.

Первый этаж дома, а также соседнее здание были защищены от огня.