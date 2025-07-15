https://news.day.az/incident/1767965.html В Баку произошел пожар в частном доме - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Бинагади в Баку. Как сообщает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Баку произошел пожар в частном доме - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Бинагади в Баку.
Как сообщает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в двухэтажном мансардном доме общей площадью 780 кв.м. было ликвидировано в короткие сроки.
В результате пожара выгорели второй этаж и мансардная часть частного дома.
Первый этаж дома, а также соседнее здание были защищены от огня.
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