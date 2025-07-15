https://news.day.az/politics/1767863.html МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и национального единства Турции Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в социальной сети по случаю Дня демократии и национального единства Турции, сообщает Day.Az. "15 июля 2016 года - славная дата, когда братский турецкий народ решительно отстоял свою государственность и национальную волю.
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и национального единства Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в социальной сети по случаю Дня демократии и национального единства Турции, сообщает Day.Az.
"15 июля 2016 года - славная дата, когда братский турецкий народ решительно отстоял свою государственность и национальную волю. В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни для предотвращения попытки государственного переворота", - отмечается в публикации.
Также подчеркивается, что это стало возможным благодаря единству и воле героического турецкого народа и является вкладом в мир, стабильность и сохранение общих ценностей.
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