В Мексике приготовили самую большую "Маргариту" в мире

В Тихуане установлен новый мировой рекорд Гиннесса по самой большой "Маргарите" - 34 419 литров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это рекордное событие было частью празднования 136-летия города Тихуана.