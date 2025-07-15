https://news.day.az/unusual/1767932.html В Мексике приготовили самую большую "Маргариту" в мире - ВИДЕО В Тихуане установлен новый мировой рекорд Гиннесса по самой большой "Маргарите" - 34 419 литров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это рекордное событие было частью празднования 136-летия города Тихуана.
В Мексике приготовили самую большую "Маргариту" в мире - ВИДЕО
В Тихуане установлен новый мировой рекорд Гиннесса по самой большой "Маргарите" - 34 419 литров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это рекордное событие было частью празднования 136-летия города Тихуана.
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