Завершена дипломатическая деятельность посла Нидерландов в Азербайджане

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике Паулину Эйзему по случаю окончания ее дипломатической деятельности в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла за плодотворную дипломатическую деятельность в нашей стране и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, а также текущая ситуация и реалии в регионе в постконфликтный период.

Была отмечена важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел с целью обсуждения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, контактов в рамках различных международных мероприятий, взаимных визитов между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол поблагодарила за поддержку, оказанную в период ее дипломатической деятельности в стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.