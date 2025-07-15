В Карабахе впервые проводится сельскохозяйственная перепись

На освобожденных от оккупации территориях впервые проводится сельскохозяйственная перепись.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

"С сегодняшнего дня до 15 августа в Азербайджане пройдет очередная сельскохозяйственная перепись. Перепись, проводимая каждые десять лет, впервые в истории страны охватит также освобожденные от оккупации территории", - говорится в сообщении.

Отметим, что 7 июля Госкомстат распространил информацию о том, что с 15 июля начнется сельскохозяйственная перепись.

"За период, прошедший после восстановления государственной независимости, сельское хозяйство Азербайджана прошло успешный путь развития, значительно увеличилось производство продукции растениеводства и животноводства, обеспечена продовольственная безопасность по основным продуктам. Сельскохозяйственная перепись, которая является основным источником статистической информации для принятия решений в этой области, представляет большую важность", - говорилось в сообщении.