Азербайджанкская боксерша стала чемпионкой Европы, победив соперницу из Армении

Азербайджанский боксер Амина Таги завоевала титул чемпионки Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка, выступающая в весовой категории 50 кг, добилась этого успеха на юниорском первенстве континента, проходящем в городе Нови-Пазар (Сербия).

В финале она одержала победу над армянкой Амест Африкян. Амина победила со счётом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 27:30, 30:27) и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. В её честь в Нови-Пазаре прозвучал гимн Азербайджана.

Серебряные медали завоевали Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сема Аббасова (66 кг), бронзовые - Айлин Назарова (46 кг), Гюлер Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг).

Таким образом, наша женская сборная завершила первенство Европы с одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

В шестой день соревнований в финал вышел Сафтар Мамедзаде (+80 кг). В полуфинале он с полным преимуществом одержал победу над белорусом Кириллом Жуковским. В решающем поединке Мамедзаде встретится с россиянином Богданом Смолкиным.

Отметим, что ранее бронзовые медали завоевали Гардаш Рагимов (46 кг), Магомед Расулов (50 кг), Рауль Гейдарли (54 кг), Шахин Асланлы (60 кг) и Хагверди Гасанов (63 кг).