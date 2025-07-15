https://news.day.az/sport/1767858.html Билеты на матч "Зиря" - "Хайдук" поступят в продажу - ЦЕНЫ Билеты на матч "Зиря" - "Хайдук" (Хорватия), который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу, поступят в продажу сегодня. Об этом İdman.biz сообщили в клубе. Стоимость билетов составит 2, 5, 10 и 50 манатов в зависимости от сектора.
Билеты на матч "Зиря" - "Хайдук" поступят в продажу - ЦЕНЫ
Билеты на матч "Зиря" - "Хайдук" (Хорватия), который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу, поступят в продажу сегодня.
Об этом İdman.biz сообщили в клубе.
Стоимость билетов составит 2, 5, 10 и 50 манатов в зависимости от сектора.
Билеты можно приобрести в кассах спорткомплекса "Зиря", стадиона "8-й км" и Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.
Отметим, что игра "Зиря" - "Хайдук" состоится 23 июля.
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