В Эфиопии проснулся вулкан Эртале.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На вулкане, который расположен в засушливой и отдаленной впадине Данакиль, раздался взрыв, а из кратера поднялся огромный шлейф дыма и вулканических газов.

Эртале находится в тектонически активном регионе, прямо там, где раскололись африканские плиты, а впадина Данакиль считается одним из самых экстремальных мест на планете, как из-за высоких температур до +63°, так и из-за постоянной вулканической и сейсмической активности.

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