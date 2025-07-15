В Китае подсчитаны многомиллиардные убытки от природных катастроф

Стихийные бедствия, произошедшие в Китае в первой половине 2025 года, нанесли прямой экономический ущерб в размере 7,55 млрд долларов, затронули более 23 млн человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая Шэнь Чжаньли.

Среди наиболее разрушительных событий - мощное землетрясение в Тибете, смертоносные оползни в юго-западных провинциях и масштабные наводнения в южных регионах, пишет Reuters.

По словам представителя МЧС, из 23 миллионов человек, пострадавших от стихийных бедствий, 307 погибли или пропали без вести, а 620 тыс. человек подверглись экстренной эвакуации. Было разрушено около 29 600 домов, что на 28,7% больше, чем годом ранее, а также повреждено 2,19 млн гектаров посевов.

По данным министерства, наибольший ущерб нанесли наводнения, на долю которых пришлось более 90% от общих потерь этого года.

Чтобы смягчить последствия участившихся экстремальных осадков, правительство Китая расширило свою экономическую систему защиты для слоев населения, пострадавших от программ борьбы с наводнениями, включая обещания прямой компенсации от центрального правительства и выплаты за потери скота.

Вторая по величине экономика мира сталкивается с растущими угрозами, связанными с экстремальными погодными явлениями, которые метеорологи связывают с изменением климата.

В последние недели обширные районы Китая страдают от проливных дождей и экстремальной жары, в результате чего изнашиваются противопаводковые сооружения и возникают пробелы в инфраструктуре, такие как ограниченный доступ к кондиционированию воздуха.

На прошлой неделе уровень воды в десятках рек на юго-западе Китая превысил безопасный уровень, а более 10 тыс. человек были эвакуированы из-за последствий тайфуна Данас.

Между тем, растущий спрос на кондиционирование воздуха из-за изнуряющей жары привел к перегрузке энергосистемы Китая, в результате чего максимальная национальная нагрузка на электроэнергию достигла рекордно высокого уровня.