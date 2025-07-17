Три израильских министра подали в отставку

Трое израильских министров - глава МВД Моше Арбель, министр по социальным вопросам Яаков Марги и министр по делам религий Михаэль Малкиэли - обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой об отставке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, такое решение связано с намерением ультраортодоксальной партии "Шас", которую они представляют, выйти из правящей коалиции.

Причиной политического кризиса стало разногласие по поводу закона, предусматривающего освобождение учащихся религиозных заведений от службы в армии.

Кроме упомянутых чиновников, члены партии "Шас" занимают должности министра здравоохранения, министра труда и заместителя министра сельского хозяйства. Ожидается, что они также в ближайшее время подадут в отставку.